Raad kritisch op achterhouden informatie

Publicatie: vr 23 februari 2018 12.26 uur

DRACHTEN - De kritische noten en het boetekleed dat wethouder Roel Haverkort begin deze maand aantrok na het uitblijven van informatie over een zorgexperiment waar vier jaar geleden om werd gevraagd, zijn fracties kritischer gaan kijken naar de terugkoppeling van het college van burgemeester en wethouders aan de raad van Smallingerland. Nota bene coalitiepartij ChristenUnie vroeg afgelopen dinsdag naar de stand van zaken van drie moties uit 2017, waar weken of zelfs maanden geleden al antwoorden op zouden moeten komen.

"In het kader van hand in eigen boezem steken", gaf Ammy van Eerden van de ChristenUnie aan, refererend naar de conclusie dat ook de raadsleden ook zelf kritischer moeten zijn op de terugkoppeling van ingediende moties of toezeggingen van het college. "Als wij een motie indienen, die wordt aangenomen en u heeft een antwoord op de vraag die wordt gesteld, dan is het toch vreemd dat wij dat pas krijgen als mevrouw Van Eerden de vraag stelt 'Hoe staat het eigenlijk met mijn motie?'", verwoordde CDA-raadslid Corrie Ponne, het ongenoegen van verschillende fracties.

"Dat ben ik met u eens", gaf Roel Haverkort aan, "We konden u aan het einde van het jaar rapporteren. Mondelinge vragen zouden daar niet voor nodig moeten zijn."