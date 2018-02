Wethouder door het stof om zorgexperiment

DRACHTEN - Wethouder Roel Haverkort van Smallingerland heeft openlijk excuses aangeboden over het uitblijven van een experiment in de zorg. Vier jaar geleden nam de gemeenteraad een motie aan waarin opgeroepen werd om een proefproject rond de zogenoemde ‘populatiebekostiging’ op te starten. Het college van burgemeester en wethouders is een andere weg ingeslagen en heeft de raad niet op de hoogte gesteld van het afblazen van het experiment.

Het betrof een brede motie van PvdA en ChristenUnie waarin ook om een experiment werd gevraagd. Dit moest ruimte geven aan de gebiedsteams en de zorgaanbieders om binnen de wettelijke kaders inkoopmodellen op te zetten met vernieuwende arrangementen gericht op preventie en kwaliteit van zorgverlening aan kwetsbare inwoners. "Diep triest", noemde fractievoorzitter Trees Flapper van de PvdA de gang van zaken. "Dit betreuren wij zeer, maar we steken ook de hand in eigen boezem omdat wij in al die jaren er geen acht op hebben geslagen." Ook andere raadsleden lieten zich in zelfde bewoordingen uit. "Zo ga je niet met elkaar om", reageerde ChristenUnie-voorman Klaas van Veelen. "Als u sowieso niet voornemens was om de motie uit te voeren, dan hadden we daar graag de discussie over willen aangaan", vindt Piet de Ruiter van GroenLinks.

"Er zijn dagen dat je met meer plezier naar de raadsvergadering gaat", gaf wethouder Roel Haverkort aan, "Voor u staat een deemoedig wethouder, maar wel met opgeheven hoofd. Het spijt het college volledig. Het is exact vier jaar geleden, in de nadagen van het vorige college en de vooravond van de transitie in de zorg. We hebben het grootste deel van de motie uitgevoerd, maar niet alles. Van de methodiek in het experiment zien wij wel de toegevoegde waarde, maar het college heeft voor andere voorwaarden gekozen. Daar hadden wij u in mee moeten nemen. We zijn domweg vergeten dat dat element van de motie er nog lag. Daar hebben we niet goed opgelet."

De raad stemde na afloop in met het afblazen van het experiment, maar er wordt wel een gezamenlijk traject ingericht waarin de raadsleden kennis gaan vergaren over het onderwerp.