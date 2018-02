Grote controle op Recreatiepark Bergumermeer

Publicatie: do 15 februari 2018 09.41 uur

SUMAR - De gemeente Tytsjerksteradiel houdt donderdag een inventarisatiedag ‘leefbaarheid en veiligheid’ op Recreatiepark Bergumermeer in Sumar. De inventarisatiedag duurt naar verwachting de hele dag. De controle ging in alle vroegte van start.

Veilige recreatieomgeving

De gemeente Tytsjerksteradiel vindt een veilige en leefbare recreatieomgeving op de vakantieparken in de gemeente erg belangrijk. Daarom wil zij weten welke personen op Recreatiepark Bergumermeer verblijven en onder welke omstandigheden. Tijdens de inventarisatiedag gaat de gemeente na of er sprake is van onrechtmatige of onveilige woonsituaties. Daarnaast wordt gekeken of er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van voorzieningen of uitkeringen en of er openstaande boetes of belastingaanslagen te innen zijn. Ook wil de gemeente eventuele sociaal-maatschappelijke problematiek in kaart brengen.

Samenwerking

De gemeente werkt voor deze inventarisatiedag samen met o.a. politie, Sociale Verzekeringsbank, UWV, fiscale recherche en vreemdelingenpolitie en VNG. Ook is een hulpverlener van het dorpenteam aanwezig.

In de middag zal de burgemeester in een persconferentie bekendmaken wat de resultaten zijn van het onderzoek.