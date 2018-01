Prijs van 100.000 euro valt in Kollumerland

Publicatie: do 11 januari 2018 14.13 uur

KOLLUM - Een inwoner van de gemeente Kollumerland heeft woensdagavond een prijs van 100.000 euro gewonnen in de staatsloterij. De winnaar was abonneespeler bij de Staatsloterij.

In korte tijd zijn er al diverse prijzen gevallen in Friesland. Op nieuwjaarsdag viel in Eastermar de PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro en in de gemeente De Fryske Marren won iemand net na de jaarwisseling ook al 100.000 euro.