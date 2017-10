Programma intocht Sinterklaas Dokkum bekend

Publicatie: wo 25 oktober 2017 21.28 uur

DOKKUM - Zaterdag 18 november is de dag waarop Nederland kan zien hoe Dokkum Sinterklaas ontvangt. In de aanloop naar de live televisie-uitzending, die rond 12:00 uur begint, is er al volop vermaak en vertier in de stad. Zowel bij de vier toegangspoorten als langs de route van de optocht. En om helemaal niets te hoeven missen van het vijf kwartier durende live-verslag op TV, staan op verschillende centrale plekken in de stad grote schermen opgesteld.

Langs de route laten kinderen hun talenten laten zien aan de Sint en zijn pieten. Zo staat er op de Bontebrug een omvangrijk koor van 100 basisschoolkinderen uit Dongeradeel onder leiding van muziekschool Opus3 mooie Sinterklaasliedjes te zingen. Ook wordt er op het Sonnemapleintje (Hanspoort-Hogepol) gedanst door het team van Dance Factory Dokkum en doen stoere kids op De Bargemerk een survivalrun.

Zodra Sinterklaas rond 13:15 uur afscheid neemt van het publiek gaat het entertainmentprogramma in de binnenstad verder. Met muzikale optredens op het grote podium op de Markt, een 'meet & greet' met de Pieten bij de stadspoorten die persoonlijk afscheid nemen van de kinderen en een binnenstad vol muziek met onder andere het Pieten Dweilorkest en de Pieten Sambaband! Daarnaast is deze middag ook het Sinterklaashuis aan de Dijk 4 geopend. Hier kunnen kinderen een kijkje nemen in het 'verblijf' van Sinterklaas en (jong)volwassenen de tentoonstelling 'Wie komt er alle jaren' bezoeken.