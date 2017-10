L'warder tipt inbrekers bij diefstal airsoftwapens

Publicatie: do 19 oktober 2017 18.00 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige Leeuwarder is donderdag voor een reeks delicten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden waarvan 8 voorwaardelijk. De man heeft zich schuldig gemaakt aan winkeldiefstallen, inbraken en mishandeling. Op 24 juni 2015 was hij betrokken bij een inbraak in een woning aan de Noarderwei in Nes (D).

Bij die inbraak werden twee zogeheten airsoft-wapens -luchtdrukpistolen die als twee druppels water op een echt wapen lijken- buitgemaakt. De inbraak werd door twee andere mannen gepleegd. De Leeuwarder wist dat de wapens in de woning lagen en had de inbrekers getipt. De man heeft verder zijn ex-vriendin mishandeld.

Volgens de rechtbank kampt de Leeuwarder met een verstandelijke ontwikkelingsstoornis. Mogelijk heeft hij hersenschade opgelopen als gevolg van overmatig drugs- en alcoholgebruik. Hij moet zich laten behandelen en komt onder toezicht van de verslavingszorg. Hij mag de komende jaren geen drank en drugs gebruiken.