Man slaat straatrover hard op zijn neus

DRACHTEN - Een straatroof in Drachten is zaterdagavond mislukt door het kordate optreden van het slachtoffer. Hij werd overvallen op de Oude Slingeweg en sloeg één van de twee overvallers hard op zijn neus. Het duo is hem daarna gesmeerd.

De overval vond zaterdag omstreeks 21.15 uur plaats net nadat het slachtoffer geld had gepind in woonwijk De Drait. De twee daders zijn hem vermoedelijk gevolgd en ze reden op een donkere scooter met opvallende oranje accenten. De twee hebben het slachtoffer bij het fietspad op de Oude Slingeweg bedreigd met een groot mes en hem geprobeerd te steken. Daarop heeft het slachtoffer één dader hard op zijn neus geslagen waarna het tweetal zijn gevlucht de wijk De Drait in. Het slachtoffer is bij de overval lichtgewond geraakt aan zijn hand. De daders hebben geen buit gemaakt.

De mannen spreken volgens de politie accentloos Nederlands, zijn beide tussen de 1.85 meter en 1.90 meter lang. De ene droeg een helm, de andere droeg een bivakmuts. Eén van hen heeft vermoedelijk verwondingen aan zijn gezicht. Ze zijn vertrokken op een scooter. De politie heeft nog een zoekslag in de omgeving gemaakt maar de daders werden niet meer aangetroffen. De politie vraagt getuigen, die iets hebben gezien, zich te melden.