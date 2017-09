Burgum West krijgt geluidswal langs Centrale As

Publicatie: di 12 september 2017 14.00 uur

BURGUM - Bewoners van Burgum West krijgen 'hun beloofde' geluidswal langs de Centrale As. Dat meldt de Leeuwarder Courant In de eerste plannen werd gesproken over een 'verdiepte weg' langs Burgum maar in de praktijk bleek daar geen sprake van te zijn. Een deel van de bewoners van Burgum West zagen vooral in de winterperiode hun weidse uitzicht veranderen in autoweg waarbij in het donker de witte en rode autolampen goed te zien waren.

Met een ruim 500 meter lange wal zal de geluidsoverlast verdwijnen en hebben de bewoners geen zicht meer op de weg. De wal krijgt een plek naast de autoweg tussen de Hillamaweg en het einde van de woonwijk.