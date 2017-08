Kluis en laptops gestolen bij SC Kootstertille

Publicatie: di 08 augustus 2017 10.24 uur

KOOTSTERTILLE - Drie (of vier) inbrekers hebben zondagnacht een kluis en laptops buitgemaakt bij een inbraak in de kantine van SC Kootstertille. De inbraak aan de Jisteboerewei 1 in Kootstertille vond plaats tussen in de nacht van zondag op maandag tussen 4.45 uur en 5.10 uur.

Er is maandag door de organisatie gelijk aangifte bij de politie gedaan. Naast de buit is er vooral veel schade aangericht om binnen te komen. Ze kwamen binnen door een raam aan de achterkant van de kantine in te slaan.