Gewonde bij botsing op Turfloane

Publicatie: ma 07 augustus 2017 16.30 uur

HARKEMA - Een vrouw is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Turfloane bij Harkema. De vrouw reed omstreeks 14.40 uur vanaf Augustinusga in de richting van Harkema toen ze op de kruising werd aangereden door een bestelbus. Deze bestuurster reed vanaf Reaskuorre richting de Krúswei. De auto van het slachtoffer werd in de zij geraakt, draaide 180 graden en kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand.

De brandweer van Surhuisterveen moest er aan te pas komen om het slachtoffer te bevrijden uit het voertuig. Ze is vervolgens uit voorzorg per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Berger Tolman heeft het voertuig weggesleept.

