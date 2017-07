Eelke Bakker viert feestje in Ballum

Publicatie: do 27 juli 2017 17.07 uur

BALLUM - Eelke Bakker uit Dokkum, de oudste man van Nederland, bezoekt zijn geboortedorp Ballum op Ameland tijdens de Ambachtelijke Dag. Hij woont er al meer dan honderd jaar niet meer, maar de aanblik van het dorp in de sfeer van begin 20ste eeuw komt hem zeer bekend voor. Het is de tijd dat Bakker er te wereld kwam. Een dag na zijn trip naar Ameland wordt hij 107 jaar.

De Dokkumer vindt het prachtig om in Ballum te zijn en hij weet nog goed dat hij daar naar school ging. “En het Sinterklaasfeest, hè?” zegt hij glunderend over het feest dat grote indruk op hem heeft gemaakt en dat in zijn geheugen verankerd is. Hij zit naast burgemeester Albert de Hoop in een oldtimer van Tjeerd Nobel van Nobels Nostalgisch Museum.

Eelke Bakker verhuisde als jongetje met zijn ouders naar het Friese vasteland en daar bleef hij wonen. Hij gaat regelmatig naar de pier bij Holwerd om over de Waddenzee uit te kijken en het eiland te zien liggen.

Bakker en de burgemeester voeren de optocht aan die enkele keren heen en weer door de Camminghastraat rijdt, de straat die Bakker zich nog zo goed weet te herinneren. Als de optocht bijna ten einde is houdt de oldtimer halt bij het pleintje en dan speelt muziekkorps Forza Musica het ‘Lang zal hij leven’ en ‘Hij leve hoog’ voor de man die morgen jarig is. Bakker viert het feestje van harte mee en gooit zijn armen in de lucht.