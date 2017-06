Blikseminslag in gemaal in Drachten: wateroverlast

Publicatie: do 29 juni 2017 10.37 uur

DRACHTEN - Mede door een blikseminslag in een gemaal, was de wateroverlast in Drachten woensdagmiddag groter dan andere keren. Door storingen konden niet alle gemalen maximaal draaien.

De gemeente Smallingerland sloot rond 18.00 uur diverse wegen af voor het doorgaande verkeer waaronder de Eikesingel, De Lange West en de fietstunnel bij de Rien en de Martinus de Boerstraat (Singels-Drait).

De riolering kon op een aantal plekken de enorme hoeveelheid water in korte tijd niet aan. De fietstunnel bij de Martinus de Boerstraat is afgesloten omdat een electriciteitskastje bij de tunnel vrijwel geheel onder water stond. Rond 19.45 uur waren alle wegen weer opengesteld voor het verkeer.

Klik hier voor een video met een zwemmer

in de fietstunnel bij de Gamma in Drachten