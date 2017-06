Flat ontruimd bij brand in Drachten

Publicatie: do 29 juni 2017 09.54 uur

DRACHTEN - Aan het Schuttersveld is donderdagochtend rond 9.00 brand uitgebroken op de bovenste etage van een flat. Omdat het om een flat ging rukten de hulpdiensten groot uit, meerdere brandweereenheden, politiewagens en een ambulance kwamen ter plaats. Daarnaast heeft de politie de gehele flat ontruimd.

Volgens de politie is de brand ontstaan op het balkon van de flat, maar ook in de woning heeft de brand schade veroorzaakt. De bewoonster was op het moment dat de brand uitbrak niet aanwezig in de woning. De brandweer heeft het vuur eerst van buitenaf bestreden en heeft later een binnenaanval uitgevoerd. Toen de brand geblust was mochten alle bewoners weer terug naar hun woning. De bewoonster was op het moment van de brand niet thuis.

FOTONIEUWS