Fiets Elfstedentocht door Dokkum

Publicatie: ma 05 juni 2017 19.55 uur

DOKKUM - Op Pinkstermaandag vertrokken zo'n 15.000 fietsers vanuit Bolsward om mee te doen aan de 235 kilometer lange fietstocht langs de Friese elf steden. De eerste groep startte 's morgens om 5 uur.

Rond acht uur kwamen de eerste fietsers in Dokkum aan waar gestempeld moest worden op De Markt. Hier was het de gehele dag erg druk en gezellig en konden de fietsers even genieten van een hapje en een drankje. Vanuit Dokkum vertrokken de fietsers weer op weg naar Leeuwarden. Rond 13.00 uur was het weer rustig op de Markt in Dokkum.

's Middag reden naast de fietser ook 3.000 motoren en 75 solexen de route langs de Friese elf steden.

FOTONIEUWS