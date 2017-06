Speciale ottertunnel aangelegd in De Veenhoop

Publicatie: vr 02 juni 2017 10.38 uur

DE VEENHOOP - Aan de Kraenlânswei bij De Veenhoop wordt volgende week gestart met de aanleg van een ottertunnel. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een droge duiker onder de weg met aan beide kanten een raster. Zo kan de otter veilig vanuit het natuurgebied de Kraanlannen naar Nationaal Park De Alde Feanen trekken en omgekeerd. De voorziening is volgens It Fryske Gea noodzakelijk omdat deze locatie vaak als oversteekplaats wordt gebruikt en hier een ottergezin leeft.

It Fryske Gea pleitte al eerder voor een veilige passage bij deze weg en kan nu door steun van het pas opgerichte Otterfonds, Wetterskip Fryslân en de gemeente Smallingerland het project financieren. De werkzaamheden nemen een aantal dagen in beslag.



Het aantal otters in Fryslân neemt gestaag toe en in 2014 kwam de otter voor het eerst naar de Kraanlannen. Op dit moment leeft hier een ottergezin met drie jonge otters. De jongen blijven zo'n twee jaar bij de moeder, waarna ze steeds meer afstand nemen en op zoek gaan naar een eigen leefgebied. Hierbij maakt de otter meestal gebruik van dezelfde trekroutes.