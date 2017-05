Gereedschap gestolen in Rottevalle

ROTTEVALLE - Bij een inbraak in een woning aan de Efterwei in Rottevalle is deze week gereedschap buitgemaakt. De inbraak vond plaats tussen dinsdagavond en woensdagochtend. De bewoner heeft aangifte bij de politie gedaan.