Hekwerk van speeltuin in Holwerd vernield

Publicatie: ma 22 mei 2017 11.04 uur

HOLWERD - Een speeltuintje aan de De Kamp in Holwerd is afgelopen weekend het doelwit geworden van vandalen. In de nacht van zaterdag op zondag werd een hekwerk vernield.

De politie is op de hoogte gesteld van het vandalisme en is op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien van het vandalisme.