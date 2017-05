Turfroute geopend in Gorredijk

Publicatie: za 20 mei 2017 18.58 uur

GORREDIJK - Zaterdag om 13.00 uur werd de Turfroute geopend. Het werd dit jaar weer gevierd in samenwerking met het Gordykster skûtsje Drie Gebroeders. De openingsceremonie alleen was al de moeite waard. Het bekende Gordykster Skûtsje vaarde vanaf de werf langs de passantenhaven, door de hoofdbrug de sluis binnen. Daar werden de enorme zeilen van het skûtsje gehesen, waarna de openstelling van de Turfroute tot een feit werd gemaakt.



Op de kade bij de hoofdbrug werd de muziek verzorgd door het Gorredijkster korps De Vlecke. De Stichting De Nije Kompanjons, Stichting Drie Gebroeders Gorredijk, Toeristisch Netwerk Friese Wouden, Plaatselijk Belang Gorredijk en het Museum Opsterlân hebben dit evenement georganiseerd met het doel de Turfroute én Gorredijk als belangrijke trekpleister van de regio nog meer op de kaart te zetten. De WHI ondersteunt de organisatie financieel en met hand en spandiensten.



Na de formele opening gaf de bemanningsleden van het skûtsje Drie Gebroeders Gorredijk rond 14.00 uur het startsein voor een heuse G-Parade, de Gorredijk Parade. De start was vanaf De Turfhoeke en er werd gevaren tot aan de Kalkovens en dan terug naar het centrum van Gorredijk.

FOTONIEUWS