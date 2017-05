Chalet uitgebrand op waterpark Zwartkruis

Publicatie: zo 14 mei 2017 11.06 uur

NOARDBURGUM - Een leegstaand chalet is zondagochtend vroeg in vlammen opgegaan op waterpark Zwartkruis bij Noardburgum. De brandweer werd even na 7.00 uur gealarmeerd. Het chalet stond in vuur en vlam.

De brandweer heeft de brand geblust. Er stonden geen andere chalets in de omgeving waardoor de brand niet kon overslaan naar andere chalets. Er zou bij de brand niemand gewond zijn geraakt. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het chalet werd niet meer bewoond.