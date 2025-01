Geen vervolging in zaak-airsoftwapens, nul bemoeienis politiechef

regionaal vr 24 januari 2025, 10:56

MUNNEKEZIJL - Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft besloten niet over te gaan tot vervolging van het in Munnekezijl gevestigde Airsoft Combat Support (ACS) en de eigenaar van die organisatie vanwege valsheid in geschrift. De Nederlandse Airsoft Belangenvereniging (NABV) had tot twee keer toe aangifte gedaan.

ACS is geen lid van de NABV, maar wel een erkend bedrijf op basis van de Wet Wapens en Munitie. De NABV is van mening dat ACS valse introducé-bewijzen aan had laten maken en gebruikt, zodat introducés mee konden worden genomen naar airsoftwapen-evenementen in Munnekezijl.

Bij dit soort evenementen konden introducés alleen meedoen, als ze waren aangemeld via de site van de NABV. Op deze site kon echter Munnekezijl niet als plaats worden ingevuld.

Controle

De afdeling korpscheftaken van de politie Noord-Nederland is belast met de vergunningverlening van en het toezicht op airsoftwapens. Bij een controle tijdens een evenement in Munnekezijl in augustus 2022 is geconstateerd dat de bewijzen van de aanwezige introducés wel een juiste naam, maar geen juiste locatie vermeldden. Hierover is door de afdeling korpscheftaken gesproken met de eigenaar van ACS

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een (eenmalige) waarschuwing. Het OM heeft naar de eerste aangifte van de NABV gekeken en in september 2023 besloten geen onderzoek in te stellen.

Op 12 juli 2024 heeft de NABV wederom aangifte gedaan van valsheid in geschrift door zowel ACS als de eigenaar. In de aangifte wordt de suggestie gewekt dat de afdeling korpscheftaken van de politie bij deze valsheid in geschrift betrokken zou zijn geweest. De reden daarvan is dat in de tussentijd de eigenaar van ACS een verklaring had afgelegd bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Daar zou hij gezegd hebben dat de door hem gevoerde procedure rondom het aanmelden van introducés zou zijn 'afgesproken' met een medewerker van de afdeling korpscheftaken.

Onderzoek

Naar aanleiding van deze aangifte heeft het OM de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie Noord-Nederland opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de handelwijze van de betreffende afdeling. In dit onderzoek zijn meerdere personen gehoord, waaronder twee medewerkers van deze afdeling. Ook is de opname van het gesprek van de eigenaar van ACS met het ISR beluisterd.

Op basis van dit onderzoek is het OM van oordeel dat er geen sprake is geweest van betrokkenheid bij het plegen van valsheid in geschrift door de medewerkers van de afdeling korpscheftaken, laat staan dat er door die afdeling hierover afspraken zijn gemaakt met ACS.

De eigenaar van ACS heeft bovendien in een verhoor aangegeven dat er van instemming van de betreffende politieafdeling geen sprake is geweest. Daarnaast is er een fout gemaakt in de weergave van het gesprek van deze eigenaar met het ISR. In de beluisterde opname spreekt hij niet van 'afgesproken' maar over 'besproken'.

Hoewel de gang van zaken met de introducébewijzen van ACS en diens eigenaar niet juist was, is het OM met de politie van mening dat deze handelwijze geen ernstige schending heeft opgeleverd van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast heeft de eigenaar van ACS nu een eigen vereniging opgericht die recent officieel is erkend.

Om die redenen is een strafrechtelijk traject niet opportuun. Het aanmelden van introducés via de website van de NABV is dus nu verleden tijd. Het onjuist invullen van de introducébewijzen is daarmee ook afgelopen.

Politiechef op geen enkele wijze betrokken

In een publicatie in het Algemeen Dagblad op 21 oktober 2024 wordt gezegd dat bovenstaande onder toeziend oog gebeurde van de politiechef van de eenheid in Noord-Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat hij op geen enkele wijze persoonlijk betrokken is geweest.