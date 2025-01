Dronken man rijdt slagboom kapot en valt in slaap in parkeergarage

regionaal do 23 januari 2025, 16:20

DRACHTEN - Sommige mensen hebben soms wat moeite met het uitrijden van een parkeergarage, maar woensdagmiddag maakte een man uit Drachten het wel erg bont. Hij reed een slagboom kapot en viel vervolgens voor de tweede slagboom in slaap.

De 59-jarige automobilist had geparkeerd in de parkeergarage aan het Raadhuisplein in Drachten. Toen hij de parkeergarage uit wilde rijden ging het mis. Hierop is de politie ingeschakeld.

Toen de man wakker was mocht hij blazen bij de agenten. Hij blies een G/F, waarop hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Eenmaal aan het bureau mocht hij nogmaals blazen, maar dan op het ademanalyse apparaat. Uiteindelijk bleek de man 835 μg/l alcohol in zijn bloed te hebben.

Het rijbewijs van de Drachtster werd hierop ingevorderd door de politie.