Tonnen subsidie voor overdekte padelbanen in Burgum

regionaal do 23 januari 2025, 13:51

BURGUM - Zes politieke partijen in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel dienen donderdagavond een motie in om Tennis- en padelvereniging De Leechkamp uit Burgum te steunen met een incidentele bijdrage van 125.000 euro voor het project De Leechkamp Ferbynt. Daarnaast vragen CDA, PvdA/GroenLinks, FNP, ChristenUnie, D66 en BFTD het college om borg te staan voor een lening van nog eens 125.000 euro.

De vereniging wil met het geld drie overdekte padelbanen en twee overdekte jeu de boules-banen realiseren. Hiervoor is in totaal 540.000 euro nodig. Meer dan de helft hiervan financiert De Leechkamp zelf.

De politieke partijen benadrukken dat de club in de afgelopen jaren al 600.000 euro investeerde in de huidige padelbanen en verduurzaming van het clubgebouw zonder gemeentelijke subsidie. Wel ontving de club provinciale subsidie.

'Maatschappelijk onverantwoord'

De motie komt twee maanden nadat een vergelijkbaar verzoek werd ingetrokken voor nader juridisch onderzoek. Wethouder Caroline de Pee (CDA) noemde in december het "maatschappelijk onverantwoord" om de gevraagde bedragen te verstrekken. Zij stelde dat de vereniging maximaal 35.000 euro subsidie kon krijgen.

Oneerlijke concurrentie

Voor een lokale commerciële aanbieder van 'indoor padelbanen' in Burgum is de subsidie mogelijk een oneerlijke concurrentie. In de wintermaanden maken momenteel veel spelers gebruik van deze overdekte accommodatie aan de Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg in Burgum. De Leechkamp beschikt momenteel niet over indoor faciliteiten.

Poll: Kwart miljoen steun voor De Leechkamp - wat vind jij?