Hennepkwekerij aangetroffen bij woning in Drachten

regionaal wo 22 januari 2025, 16:31

DRACHTEN - De politie heeft woensdag een werkende wietkwekerij aangetroffen in een woning in Drachten. In de kwekerij was ruimte voor honderden planten, maar deze werden niet aangetroffen in de woning.

Rond 10.00 uur arriveerde de politie ter ondersteuning bij een executieopdracht. Bij het betreden van de woning werd de kwekerij aangetroffen op de boven verdieping.

In en om de woning heeft de politie onderzoek gedaan. Vooralsnog is er niemand aangehouden. Er is een speciaal team ter plaatse gekomen om de boel te ontmantelen.

