Brandweer rukt uit voor woningbrand in Oosterwolde

regionaal ma 20 januari 2025, 12:34

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

OOSTERWOLDE - Maandagochtend is er brand uitgebroken in een woning aan de Buttingasingel in Oosterwolde. De brandweer werd rond 11.17 uur gealarmeerd en kwam met spoed ter plaatse.

Bij aankomst heeft de brandweer enkele brandende dozen naar buiten gehaald en afgeblust. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De woning is geventileerd.

De weg is tijdelijk afgesloten geweest voor het verkeer.

FOTONIEUWS