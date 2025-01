Weer hogere opbrengst Zalmactie voor Altijd Doen

lokaal nieuws ma 20 januari 2025, 10:00

DOKKUM - De Zalmactie van eind 2024 in Dokkum heeft een recordopbrengst van € 3.482,- voor Stichting Altijd Doen opgeleverd. Afgelopen week is de cheque met opbrengst door Lionsclub Dokkum-Bonifatius aangeboden aan de stichting.

Zesde editie zalmactie

Het was het zesde jaar dat de Lionsclub Dokkum Bonifatius de zalmactie organiseerde. En elk jaar stijgt de opbrengst. Sjoerd Radersma van de organisatie: "Dat de opbrengst maar doorstijgt, ondanks dat we met een stijgende inkoopsprijs te maken hebben, zegt wel wat. De actie wordt echt steeds bekender in Dokkum en de regio."

Er is een algemeen mailadres voor de verkoop en de leden van de Lionsclub verkopen via hun persoonlijk netwerk. Sjoerd Radersma: "Iedereen werkt mee, dat is prachtig. Alle leden van de club maar ook de vrijwilligers van Altijd Doen verkopen mee. En er komen per jaar meer bedrijven die zalm kopen voor hun personeel, bijvoorbeeld het kerstpakket. Dat tikt allemaal lekker mee."

De zalmactie zet dan ook door de komende jaren. Giep Lijzenga van de Lions vult aan: "Of we dan weer hoger komen qua opbrengst weet ik niet, maar we gaan er vol voor. Het belangrijkste is dat we een goed bedrag ophalen en kunnen aanbieden aan dit mooie lokale doel."

De zalm wordt al een aantal jaren geleverd door Jongens van de Fant uit Urk, een zeer bekende en ervaren leverancier die op ambachtelijke wijze de zalm rookt. Dat gebeurt naar volle tevredenheid. Giep Lijzenga: "Het is gewoon een goed en lekker product. We krijgen daar erg goede reacties op."

Altijd Doen viert jubileum

Kees Theissen van Stichting Altijd Doen is verheugd met de opbrengst: "Wat een mooi bedrag! Dit helpt ons om onze activiteiten te blijven doen." In 2025 viert de stichting haar derde lustrum: al 20 jaar zet de stichting zich in met verschillende activiteiten voor mensen uit de regio die het in het dagelijks leven niet altijd even gemakkelijk hebben door bijvoorbeeld een iets mindere beurs of andere tegenslag. Kees Theissen: "We willen dit jaar uitpakken met iets speciaals. Binnenkort wordt daar meer over bekend."