Sake Koelma zet punt achter imposante trainerscarrière

sportnieuws ma 20 januari 2025, 09:52

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

OENTSJERK - Sake Koelma (67) is bezig aan zijn laatste maanden als actief korfbalcoach. De ervaren succestrainer stopt na dit seizoen bij KF De Wâlden en heeft besloten dat dat zijn laatste club is geweest. 'Een aantal vakanties voor het komende korfbalseizoen is al geboekt.'

Twee jaar geleden keerde Koelma terug bij KF De Wâlden, waar hij in 2016 voor de eerste keer actief was en toen drie seizoenen aanbleef. Ditmaal blijft het avontuur beperkt tot twee jaar, in wat zijn laatste kunstje is als hoofdcoach, na een kleine dertig jaar langs de lijnen actief te zijn geweest.

Koelma was in het verleden succesvol met onder meer KC Tietjerk, De Hoeve (waarmee hij de hoofdklasse haalde), CSL (waar hij meerdere kampioenschappen vierde) en SCO. Met die club liep hij de nationale titel nét mis. 'Het niet halen van het landskampioenschap van SCO tegen PKC was toentertijd een drama. Maar terugkijkend was dat in veel opzichten een hoogtepunt voor de club en voor mijzelf', aldus Koelma.

Verder promoveerde Koelma in het verleden met KV Drachten naar de hoofdklasse en de laatste zes jaar was hij ook als trainer succesvol actief bij KV Invicta. Ook daar zet hij nu een punt achter. 'Je moet niet te vroeg stoppen met dingen die je mooi vindt en redelijk beheerst. Maar je moet ook niet te lang doorgaan, dus het is een prima moment om nu te stoppen.'

In zijn eerste periode bij KF De Wâlden kroonde hij zich tot kampioen van de eerste klasse op het veld. Als dat kunstje na de zaal nog een keer overgedaan zou kunnen worden, zou dat een passend einde zijn van de loopbaan van Koelma, die als een korfbalicoon in Friesland bestempeld kan worden.

Ook afscheid Van der Velde

Naast het vertrek van Koelma komt er na één seizoen ook een einde aan de periode van Marten Koop van der Velde, die assistent-coach was van Koelma en daarnaast eindverantwoordelijke voor KF De Wâlden 2.

Hoewel de samenwerking van beide kanten goed beviel, zorgt een verandering in de privésfeer van Van der Velde ervoor dat hij niet nog een jaar door kan gaan in zijn huidige rol. KF De Wâlden gaat voor het komende seizoen dan ook op zoek naar een compleet nieuwe technische staf.