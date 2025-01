Kollum haalt zwaarbevochten punt tegen Rijperkerk

Bauke Schat zo 19 januari 2025, 17:54

KOLLUM - Van 10 t/m 14 januari beleefde de 1e selectie van Kollum samen met sponsoren en vrijwilligers een prachtig trainingskamp in Barcelona. Onder heerlijk weersomstandigheden werd onder andere toegewerkt naar de start van de tweede seizoenshelft waarin Rijperkerk de eerste tegenstander was.

Op een koud en mistig sportpark Baensein floot scheidsrechter Vonk om 14.00 uur af voor de wedstrijd waar we, naar achteraf bleek, niet warm van werden. Zeker de eerste helft was niet om over naar huis te schrijven. Aan beide kanten een stroef begin met veel balverlies en veel slordigheden.

Vv Kollum creëerde vele corners in de 1e helft, maar deze leverden op een paar slappe kopballetjes geen gevaar op. Het enige gevaar van Rijperkerk kwam in de 11e minuut bij gelegenheidsspits Hoekstra vandaan. Hij kon vrij inkoppen bij de tweede paal, maar door een geweldige redding van Marcel Kempenaar spatte de bal via de paal weer terug het veld in.

De tweede helft startte vv Kollum goed, en kwam het tot een aantal prima uitgespeelde kansen. Maar waar vv Kollum in de 52e minuut een grote kans om zeep hielp lag de bal een minuut later aan de ander kant in de goal. Het spel aan de kant van Rijperkerk werd fysieker en Kollum deed verwoede pogingen om er onderuit te voetballen. Toch viel de 0-1 uit het niets na een misverstand in de Kollumer verdediging. Jurrian Schievink profiteerde en schoot de bal in de 53e minuut knap over keeper Kempenaar heen.

Kollum gaf niet op en probeerde wel om orde op zaken te stellen. Trainer Jan Mulder voerde een aantal wissels en positiewisselingen door om zo snel mogelijk de gelijkmaker te forceren. Maar toch wel enigszins tegen de verhoudingen in was het de net ingevallen Robert van der Laan die in de 73e minuut wel raad wist met een goed aangesneden voorzet. Hij kopte de bal tegendraads en onhoudbaar binnen.

Deze 0-2 achterstand was toch wel even een dreun. Maar vv Kollum bleef druk uitoefenen op de goal van Rijperkerk. En in de 78e minuut volgde de beloning toen de scheidsrechter naar de penaltystip wees omdat de jarige Olke de Wit omarmd werd in het strafschopgebied en daardoor dusdanig gehinderd werd dat hem een vrije schietkans werd ontnomen. Die vrije schietkans kreeg hij dus alsnog vanaf de stip, en hij faalde niet! Zou er dan toch nog een puntje uit het vuur gesleept kunnen worden?

Olke de Wit had wel zin in wat kersen op zijn verjaardagstaart en ja hoor…..in de blessuretijd stond hij na een scrimmage in het strafschopgebied weer op het goede plekje om de bal binnen te knallen. De ontlading was groot en na afloop was iedereen gelet op het verloop van de wedstrijd tevreden met een zwaarbevochten punt.

Aan de andere kant realiseerde men zich terdege dat het een slechte wedstrijd was en dat er echt beter gepresteerd moet worden om in deze competitie nog enige rol van betekenis te kunnen spelen.

Volgende week in de uitwedtrijd tegen het Zuidhorn van oud-trainer Ron de Boer kan de ploeg vanaf 15.00 uur revanche op zichzelf nemen door 3 punten mee naar Kollum te brengen.