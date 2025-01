Harkema-Opeinde stuurt ook FC Birdaard met lege handen naar huis

zo 19 januari 2025

HARKEMA - Harkema-Opeinde is het nieuwe jaar goed begonnen: op de eigen Bosk werd hekkensluiter FC Birdaard verdiend met 2-0 verslagen. Voor de Harekieten was het de vijfde keer op rij dat het een competitiewedstrijd op eigen bodem in een driepunter omzette. Nauwelijks een halfjaar nadat klassenbehoud ternauwernood werd veiliggesteld, bivakkeert de groengele brigade samen met een drietal andere clubs op de derde plaats in de vierde klasse C.



Harkema was vooraf gewaarschuwd: FC Birdaard mag dan op de laatste plaats staan, een zwakke tegenstander is het allerminst. Dit blijkt zaterdagmiddag in de negende minuut. Rutger Kooistra brengt een vrije trap dan in het Harkemaster strafschopgebied, waar Arjan Hiemstra de bal aanneemt, zich vrij draait en oog in oog staat met keeper Martin Alma.

Hiemstra heeft de hoek voor het uitzoeken, maar mikt te hoog. Waarschijnlijk zal de Burdaarder aanvaller zich nog wel eens achter de oren hebben gekrabd na deze misser; anderhalve minuut later komt de thuisploeg namelijk op 1-0. Twan Polder slingert een voorzet voor het vijandelijke doel. Op de nek gezeten door Andries From tikt een verdediger van de bezoekers de bal in eigen doel.

Dat Harkema de voorsprong niet voor de pauze verdubbelt, is hoofdzakelijk de verdienste van Birdaard-goalie Colin Bijlstra. Prima afstandsschoten van Ids van der Ploeg en Alex van der Tuin worden door Bijlstra over de lat getikt, in de 34ste minuut ranselt hij een loeier van Roan Alssema via de paal uit de korte hoek.

FC Birdaard laat bij vlagen zien dat het zeker niet de minst voetballende ploeg is in klasse 4C, toch krijgt het in aanvallend opzicht geen poot aan de grond tegen de sterk opererende Harkema-defensie. Enkel Thomas Jansma heeft kort na de onderbreking nog zicht op een treffer. Vlak voordat Jansma in kansrijke positie uit gaat halen ziet hij de bal geruimd worden door Ids van der Ploeg.

Hoewel de gastheren in de tweede helft zeker niet weergaloos spelen, komt de voorsprong nauwelijks onder druk te staan. In de 77ste minuut is de wedstrijd beslist. Keeper Bijlstra begaat dan zijn enige misser van de wedstrijd door mis te tasten op een hoekschop van Andries From. Wytse Couperus ziet zijn kans schoon en loopt de bal over de doellijn. In het laatste kwartier proberen de aldoor hardwerkende manschappen van de rode lantaarndrager vol overgave een weg terug te vinden in het duel.

Tevergeefs, de kansen krijgen vooral gestalte voor het eigen doel. Hille Postma komt een teenlengte tekort uit een voorzet van Roan Alssema, een op de lat uiteen spattende pegel van invaller Eppie Wouda had in de slotseconden wellicht een beter lot verdiend.

De zege van Harkema-Opeinde kan weggeschoven worden in het bakje van de degelijke overwinningen. Vooralsnog wordt er vooral naar onderen gekeken, toch liegt de ranglijst niet: Harkema-Opeinde staat gedeeld derde en daar staat het niet voor niets. In dat opzicht staat aanstaande zaterdag een interessant duel op de rol: Harkema gaat dan naar Oentsjerk, waar op het kunstgras van sportpark Keatsjemouilân het eveneens op de derde plek vertoevende VC Trynwâlden bestreden gaat worden.