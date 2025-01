Nuttige overwinning bij herstart competitie voor Anjum

sportnieuws za 18 januari 2025, 19:52

EANJUM - Na de korte winterstop en een heus warm trainingskamp in Valencia trad Anjum zaterdagmiddag aan tegen de nummer dertien van de ranglijst Veenwouden. Een tegenstander die een moeizaam eerste gedeelte van de competitie kende. Na een goed begin bleven de resultaten vervolgens uit. Bemoedigend waren echter de drie oefenwedstrijden de afgelopen weken. Helaas was dit geen garantie voor een resultaat op een mistig Kolkenfjild te Anjum. Na dertig minuten spelen was de wedstrijd eigenlijk al beslist. Op dat moment stond er een 3-0 tussenstand op het scorebord.

Wiebe Wessel Bos scoort zijn jubileum goal.

Rond de klok van half drie floot scheidsrechter Peter Pool voor de eerste maal. De beide doelen waren zichtbaar, dus kon er gevoetbald worden. Het eerste wapenfeit kwam van de voet van de terug gekeerde Sybrand de Graaf. Keeper Lieuwe van Dijk had een passend antwoord. Datzelfde antwoord moest zijn collega goalie aan de andere kant van het veld schuldig blijven. Een mooie indraaiende trap van Rikus van der Meulen richting het doel van keeper Yannick van der Kooi, werd door Wiebe Wessel Bos net voor de grijpgrage handen van de Veenwouden doelman in het doel gekopt. Het was Anjums eerste en voor de Anjum verdediger zijn lang verwachte 25ste goal in de hoofmacht van de Kolkenfjildbewoners. Een kleine huldiging na afloop was dan ook meer dan verdiend.

Anjum verdubbeld de marge.

Het antwoord van de gasten volgde snel. Het schot van afstand van Sybrand de Graaf was goed, de reactie van de Anjum goalie beter. Na bijna een half uur spelen breidde Anjum de voorsprong uit naar 2-0. Johan Boersma bracht de bal voor het Veenwouden doel. In de kluts kwam de bal voor de voeten van Sijtse Koree. Op zijn inzet moesten de gasten het antwoord schuldig blijven. Door een mêlee van benen verdween de bal in het Veenwouden doel.

Driemaal is scheepsrecht.

Tussen de 25 en 35ste minuut waren de Anjumers niet te stuiten. De Veenwouden verdedigers hadden de handen vol aan deze aanvalsdrift van de thuisclub. Drie keer kregen de withemden een vrije trap rond het zestienmetergebied. Johan Sipma zag zijn inzet in het zijnet verdwijnen, Johan Boersma schoot in de handen van keeper van der Kooi. Het was uiteindelijk Arjen Schregardus die de derde vrije trap onberispelijk langs de muur en de verbouwereerde goalie van Veenwouden in het doel schoot. In de tussenstand van 3-0 kwam geen verandering, hoewel een prachtige één-twee combinatie tussen Johan Boersma en Douwe Dijkstra een beter lot had verdiend.

Schimmenspel

Ondanks het feit dat het kunstlicht gedurende de hele wedstrijd was ontstoken, werd het zicht voor de 137 aanwezige toeschouwers er niet helderder op. Niet dat zij veel hebben gemist, daarvoor gebeurde er niet of nauwelijks iets voor één van beide doelen.

Statistiek

Het venijn zat in de start van de wedstrijd. In de laatste 240 seconden werd er drie keer gescoord. Sjoerd Gorter scoorde de 3-1 voor de gasten. Het antwoord volgde 60 seconden later toen Johan Boersma zijn twaalfde goal van het seizoen liet aantekenen. Het slotakkoord kwam van de voet van Arjen Haringsma. Hij scoorde met een bekeken schot voor de 4-2 eindstand. Scheidsrechter Peter Pool vond het vervolgens welletjes en blies nog eenmaal op het steeds mistiger wordende Kolkenfjild. Hij was uitgefloten. De wedstrijd was voltooid verleden tijd.

Conclusie.

Een mooie driepunter bij de herstart van de competitie. Met vijftien punten uit twaalf wedstrijden nestelt Anjum zich keurig in de middenmoot van de vierde klas.

Zaterdag reist Anjum naar sportpark de Swellen te Birdaard. Aanvang 14.30 uur. Kan Anjum deze goede start een vervolg geven?