Knallen in vreugdevuur zorgen voor politie-inzet

regionaal zojuist geplaatst

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

JUBBEGA - De politie kwam zaterdag in actie nadat er een melding binnenkwam over knallen aan de Belgische Wijk in Jubbega. De melding kwam omstreeks 17.20 uur binnen.

De politie ging ter plaatse en agenten ontdekten dat er sprake was van een vreugdevuur achter een woning. Mogelijk was er vuurwerk in de vlammen gegooid dat tot explosie kwam. Dit zorgde er vermoedelijk voor dat omstanders de politie hadden gebeld.

Al snel werd ter plaatse duidelijk dat er niets aan de hand was en de agenten konden daarna weer vertrekken.