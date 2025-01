Brandweer-inzet in Twijzelerheide vanwege brandlucht

lokaal nieuws do 16 januari 2025, 15:13

TWIJZELERHEIDE - De brandweer van De Westereen kwam donderdag in actie aan de Elzen in Twijzelerheide. Om 14.19 uur werden de brandweerlieden opgeroepen.

In enkele huizen aan de Elzen werd onder de vloer een brandlucht geroken. Op dat moment was Liander ook bezig met werkzaamheden in de straat. Het was al bekend dat de spanning van het stroomnet werd gehaald maar de brandlucht veroorzaakte toch wat zorgen.

De brandweer werd daarop ingeschakeld om langs te komen. Uiteindelijk werd er geen brandhaard aangetroffen.

