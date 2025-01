Bouwe en Siepie Merkus uit Surhuisterveen 65 jaar getrouwd

14 januari 2025

SURHUISTERVEEN - Feest in Surhuisterveen: Bouwe Merkus en Siepie Merkus-Schievink zijn dinsdag maar liefst 65 jaar getrouwd. Burgemeester Oebele Brouwer bracht het echtpaar een bezoek om hen namens de gemeente te feliciteren.

Meneer Merkus werd geboren in Harkema en mevrouw Merkus-Schievink in Surhuisterveen. De twee leerden elkaar kennen via de broer van mevrouw Merkus, met wie meneer Merkus bevriend was. De vonk sloeg over en het jonge stel trouwde op 14 januari 1960.

Na de bruiloft woonde het paar enkele jaren in Harkema en verhuisde vervolgens naar Wolvega, waar meneer Merkus bij de gemeente Weststellingwerf ging werken. Hij groeide daar door tot 'hoofd voorlichting en inspectie' van het gemeentelijk gasbedrijf. Op zijn 55e ging hij, dankzij een 55+-regeling, met pensioen. Daarna keerde het echtpaar terug naar Harkema, waar ze twintig jaar woonden. Acht jaar geleden verhuisden ze naar hun huidige woning in Surhuisterveen.

Mevrouw Merkus-Schievink werkte vóór haar huwelijk als verzorgende in gezinnen en voor ouderen. Na hun trouwen richtte ze zich op de zorg voor het gezin en het huishouden. Later werkte ze op verschillende adressen als huishoudelijke hulp.

Het echtpaar kreeg twee kinderen, twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Hun 65-jarig huwelijksjubileum vieren ze met familie, vrienden en buren.

