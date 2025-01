Dit is de meest onveilige gemeente (voor verkeer) in Friesland

regionaal di 14 januari 2025, 12:59

DRACHTEN - Van eenzijdige ongevallen tot kop-staartbotsingen en aanrijdingen: het aantal ongelukken in het Friese verkeer neemt toe. In 2023 ging het om 3.779 incidenten, een stijging van 17,9% ten opzichte van het jaar ervoor.

De provincie heeft hiermee de een-na-sterkste toename van alle provincies. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van het eind december geüpdatete Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland van Rijkswaterstaat.

De onveiligste gemeenten

Smallingerland is de meest verkeersonveilige gemeente van Friesland. Jaarlijks gebeuren hier 76,7 ongevallen per 10.000 inwoners. Het aantal incidenten ligt hiermee een stuk hoger dan het provinciale gemiddelde van 57,3 ongelukken per 10.000 inwoners. Ook in Opsterland en Heerenveen is het oppassen geblazen. De top 5 Friese gemeenten met relatief de meeste ongelukken in het verkeer is als volgt:

Smallingerland: 76,7 verkeersongevallen per 10.000 inwoners Opsterland: 65,9 verkeersongevallen per 10.000 inwoners Heerenveen: 64,5 verkeersongevallen per 10.000 inwoners Weststellingwerf: 64,2 verkeersongevallen per 10.000 inwoners De Fryske Marren: 59,8 verkeersongevallen per 10.000 inwoners

Op autoluw Vlieland (15,5) en Schiermonnikoog (30,5) is de kans op een verkeersongeval juist het laagst van alle Friese gemeenten.

Veel ongevallen, maar meestal blikschade

De meeste verkeersongevallen eindigen gelukkig zonder kleerscheuren. In 82,2% van de gevallen in Nederland wordt alleen blikschade gemeld. "Als je zelf schade aan je auto veroorzaakt, wordt dat alleen vergoed met een allrisk-dekking," legt Independer expert autoverzekeringen Menno Dijcks uit.