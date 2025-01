Bestuurster springt uit brandende auto

regionaal ma 13 januari 2025, 18:32

GERKESKLOOSTER - Een bestuurster is maandag uit haar brandende auto gesprongen op de Dokkumertrekwei bij Gerkesklooster. De vrouw kwam uiteindelijk met de schrik vrij.

Het incident vond plaats net na 18.00 uur. De vrouw reed in haar Nissan toen het voertuig plotseling in brand vloog. Ze wist op tijd uit de auto te springen voordat het volledig in vlammen opging.

De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen. Op dit moment is nog niet bekend wat de oorzaak van de brand is geweest.

FOTONIEUWS