Tijdelijke bewoning in oude schoolgebouwen in TIjnje

lokaal nieuws ma 13 januari 2025, 14:22

TIJNJE - De gemeente Opsterland heeft besloten om de voormalige basisscholen aan de Master Roordawei in Tijnje tijdelijk te laten beheren door CareX. De gebouwen worden in de tussenperiode, voorafgaand aan de herontwikkeling van het gebied, beschikbaar gesteld voor tijdelijke bewoning.

CareX krijgt het beheer over de gebouwen om vandalisme en kraak tegen te gaan. Er is op dit moment nog geen definitieve einddatum vastgesteld voor het tijdelijke beheer, mede doordat er eerst een ecologisch onderzoek moet worden uitgevoerd en de planvorming nog in ontwikkeling is. De gebouwen beschikken over gedeelde voorzieningen en CareX zal extra aandacht besteden aan de veiligheid.

Geen statushouders

Hoewel de gemeente verantwoordelijk is voor het onderbrengen van statushouders, is deze locatie hiervoor niet geschikt vanwege de tijdelijke aard van de beschikbaarheid.

Bij de toewijzing van woonruimte wordt rekening gehouden met mensen die een sociale of economische binding hebben met het dorp, zoals starters. Kandidaten worden beoordeeld op hun persoonlijke situatie.

De gemeente wacht momenteel met verdere ontwikkeling van het gebied totdat er meer duidelijkheid is over de voortgang van de nieuwbouw in het MFA (Multifunctionele Accommodatie).