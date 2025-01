Soeverein Libertas kroont zich tot kampioen van het OFK

13 januari 2025

DAMWALD - Libertas VR1 won voor de tweede keer het prestigieuze Open Fries Kampioenschap (OFK) in Franeker. Vooral de hoofdrol van Mariska Bosma blijft nazinderen. De speelster, die eerder zowel een strijd tegen kanker als een zware knieblessure overwon, kende een moeizame start van de finaledag. Haar vertrouwde balgevoel leek haar in de steek te laten, waardoor ze niet in haar spel kwam.

Maar waar het vertrouwen wankelde, was daar de ervaren Mariël Miedema, die haar teamgenote moed insprak. Miedema voorspelde niet alleen dat Bosma haar moment nog zou krijgen, ze zag haar zelfs als mogelijke matchwinnaar in de finale. En dat werd waarheid. In de eindstrijd tegen Sint Annaparochie was het Bosma die met een schot, laag over de grond, het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.

Eerder al had ze haar klasse getoond door in de halve finale tegen Drs. Vijfje op bijna identieke wijze de beslissende treffer te maken. Haar gouden linkerbeen bracht Libertas het 'goud' waar het hele team na het echec van vorig jaar naar snakte.

Coach Symen Abe had noodgedwongen lering getrokken uit de vorige editie van het OFK. Toen gaven Drs. Vijfje en Sint Annaparochie zijn team het nakijken. Hoewel hij 'het' helemaal niks vindt liet hij zijn team een stuk behoudender voetballen.

Het devies was om snel op voorsprong te komen en daarna consolideren. Zijn meiden voerden deze opdracht perfect uit. Alle groepswedstrijden werden vrij eenvoudig met 2-0 gewonnen. Daarna waren de Damwâldster in de kwartfinale de bovenliggende partij tegen Avanti VR2 (3-0).

De halve finale en finale bracht niet het verwachte spektakel. Daarvoor speelde Libertas te soeverein. Kon de tegenstander sporadisch wel een lek vinden in de verdediging dan stonden beide keepsters Lieuwkje van der Veen en Laura Hummel op hun plek.

Bij de prijsuitreiking gaf de speaker aan dat Libertas het eigenlijk aan haar status verplicht was dit toernooi te winnen. Toch was die opmerking niet helemaal terecht. Drs. Vijfje, dat eerder op de dag werd uitgeschakeld door Libertas, eindigde in de eerste seizoenshelft hoger in de eredivisie. En ook Sint Annaparochie, de verliezend finalist van de vorige editie, laat al jaren zien bij de top van het Friese zaalvoetbal te horen.

Voor Mariël Miedema was de zege in Franeker de bekroning van geweldige rentree na te zijn bevallen van een tweede zoon. Ze won eerder al het Diamanttoernooi en het Leekster Voetbalgala met sv Marum, en nu voegde ze daar het OFK aan toe. Haar coach Symen Abe Hoekstra verstevigde zijn status als succesvolste coach in de geschiedenis van het OFK.

Na eerdere titels met de heren van Leekster Eagles en zes kampioenschappen met Drachtster Boys, pakte hij nu zijn eerste prijs met Libertas. Maar de coach benadrukte dat dit kampioenschap vooral het resultaat was van een hecht collectief. "Iedereen in dit team heeft bijgedragen aan deze overwinning."