Auto van de weg door gladheid

regionaal za 11 januari 2025, 07:31

OOSTERWOLDE - Vrijdagavond net voor middernacht heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Bovenweg (N351) bij Oosterwolde.

Hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, kwamen met spoed ter plaatse. Door gladheid verloor een automobilist de controle over het voertuig, raakte een verkeersbord en belandde in een greppel naast de weg.

De bestuurder werd in de ambulance onderzocht op verwondingen, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. Hij is thuisgebracht door het ambulancepersoneel. Het voertuig was onderweg vanuit de richting Makkinga.

De rijbaan in de richting van Makkinga is afgesloten. Verkeer wordt beurtelings langs het ongeval geleid. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de auto weg te halen.

