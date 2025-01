ZuidOostZorg en Nij Smellinghe bestuurlijk gefuseerd in NijZ

regionaal do 9 januari 2025, 15:08

DRACHTEN - Zorg- en kennisorganisatie ZuidOostZorg en ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten zijn bestuurlijk gefuseerd. Per 1 januari 2025 vallen de beide organisaties onder één Raad van Bestuur.

Met de bestuurlijke fusie willen de twee partners de gezondheid van de inwoners van Zuidoost Friesland en omgeving versterken. Tegelijkertijd richten de samenwerkende organisaties zich op het toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar houden van de professionele zorg. NijZ is de nieuwe stichting waarin de bestuurlijke fusie is vormgegeven.

Van zorg naar gezondheid

ZuidOostZorg en Nij Smellinghe werken al jaren intensief samen. Beide organisaties delen de overtuiging dat de toekomst van de zorg verder gaat dan alleen behandelen. Samen zetten zij in op de verschuiving van zorg naar gezondheid. Hierdoor komt de focus meer op preventie en het bevorderen van vitaliteit te liggen.

In de onderlinge samenwerking wordt daarbij gewerkt aan sterke ketens van zorg, waardoor patiënten en cliënten de zorg krijgen die zij nodig hebben. "De afgelopen jaren hebben we gezien dat we dat samen beter kunnen dan alleen", zegt Simone Meertens, die namens ZuidOostZorg plaatsneemt in de driekoppige nieuwe Raad van Bestuur van NijZ.

Versterking van samenwerking

De naam NijZ symboliseert de gezamenlijke stap naar vernieuwing. Het staat voor vooruitgang, innovatie en de samenwerking die nodig is om passende zorg en gezondheid te waarborgen. Binnen die samenwerking blijven beide organisaties hun eigen identiteit, structuur en cultuur behouden. "Onze organisaties zijn diep geworteld in de regio. Zowel bij onze medewerkers als bij inwoners van die regio. Met NijZ willen we laten zien dat we onze organisaties dichter bij elkaar brengen om samen nieuwe dingen te doen, maar dat we daarbij ook die waardevolle eigenheid behouden", zegt Karine van der Kraan, die ook namens ZuidOostZorg in het bestuur van NijZ plaatsneemt.

Sterker door samenwerking

De bestuurlijke fusie tussen ZuidOostZorg en Nij Smellinghe leidt volgens de bestuurders tot meer slagkracht, betere samenwerking in de zorgketen en nieuwe mogelijkheden voor professionals. "Met NijZ kunnen we de beweging van zorg naar gezondheid écht kracht bijzetten," aldus Bert Kleinlugtenbeld, die namens Nij Smellinghe in de Raad van Bestuur van NijZ plaatsneemt. "In die beweging hebben we samen veel te doen én te leren. Als individuele organisaties, maar vooral ook van en mét elkaar." Als voorbeeld noemen de bestuurders de samenwerkingen op het gebied van infectiepreventie, informatie-uitwisseling, doorstroom van cliënten en de nieuwe afdeling Klinische Geriatrie in Nij Smellinghe, waar professionals van beide organisaties met hun eigen expertise samenwerken.

Raad van Toezicht samenvoeging met nieuwe gezichten

De nieuwe Raad van Toezicht van NijZ wordt gevormd door een aantal zittende leden van beide voormalige Raden van Toezicht van ZuidOostZorg en Nij Smellinghe. Jos Aartsen, voormalig bestuurder van de Raad van Bestuur van UMCG, is daarbij een nieuw gezicht en neemt het voorzitterschap voor zijn rekening. Ook Micha van Akkeren (Raad van Bestuur 's Heeren Loo) is een nieuw lid in de Raad van Toezicht van NijZ.