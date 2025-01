Noardeast realiseert Rondweg WÃ¢nswert ondanks lagere subsidie provincie

Noardeast realiseert Rondweg Wânswert ondanks lagere subsidie provincie

9 januari 2025

WANSWERT - Ondanks de zienswijze die de gemeente Noardeast-Fryslân heeft ingediend bij de provincie Fryslân, stelt de provincie de subsidie definitief vast op 297.438 euro. Eerder had de provincie 600.000 euro toegezegd.

Het college van B&W vertrouwt op de handreiking die de provincie heeft gedaan. De provincie wil namelijk graag met het college meedenken over alternatieve dekking van het ontstane tekort voor de rondweg Wânswert. Daarvoor is het college dankbaar, want het is belangrijk het gat in de financiering alsnog te kunnen dichten. Om deze reden kiest het college voor de dialoog met de provincie en niet voor het opnieuw maken van bezwaar.

Het belang van inwoners staat voorop

Wethouder Pieter Braaksma stelt dat inwoners al heel lang wachten op de komst van de Rondweg en dat er niet opnieuw onzekerheid mag onstaan: "We snappe dat de provinsje him hâlde moat oan de regels. Wy gean dêrom net nochris yn beswier. As oerheden moatte we gearwurkje en net tsjin elkoar stride. Uteinlik soene ús ynwenners dêr de dupe fan wurde en dat wolle we beslist net."

Financiële afhandeling

Het effect van dit besluit wordt meegenomen in de eerstvolgende verantwoordingsrapportage aan de gemeenteraad. Het gaat om een afwijking van € 302.506,-.