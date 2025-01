Snelbussen Qbuzz rijden noodgedwongen 80 km/u

regionaal wo 8 januari 2025, 15:09

DRACHTEN - De nieuwe snelbussen van Qbuzz in Friesland mogen momenteel slechts 80 kilometer per uur rijden in plaats van de gebruikelijke 100, omdat ze nog gekeurd moeten worden door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Dit heeft geleid tot structurele vertragingen en vele klachten van reizigers.

Boeteregen bij trajectcontrole

Ook hebben de bussen al meerdere boetes ontvangen op de trajectcontrole op de N381, omdat chauffeurs aanvankelijk nog 100 kilometer per uur reden. Deze boetes zijn door Qbuzz betaald. Chauffeurs werden een maand geleden al opgeroepen om langzamer te gaan rijden.

Gedeputeerde Matthijs de Vries noemt bij Omrop Fryslân de situatie "onacceptabel" en eist dat Qbuzz het probleem deze week nog oplost.

De vervoerder laat inmiddels ook verbeteringen zien: het percentage uitgevallen ritten is gedaald van 4 procent in december naar 1 procent begin januari. Dit is echter nog steeds boven de contractuele eis van maximaal 0,2 procent uitval.