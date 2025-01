Politieke vragen over wolvenprobleem na incident in JonkerslÃ¢n

Politieke vragen over wolvenprobleem na incident in Jonkerslân

lokaal nieuws wo 8 januari 2025, 10:02

JONKERSLAN - De fractie van Opsterlands Belang heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de toenemende problemen met wolven in de gemeente. Aanleiding is een recent incident in Jonkerslân waarbij dertien schapen door een wolf zijn gedood.

Volgens raadslid Hans de Jong van Opsterlands Belang is de situatie niet langer acceptabel. "Het is inmiddels de zoveelste keer dat dergelijke incidenten plaatsvinden," stelt de fractie in haar vragen aan het college.

Hoewel de wolf een beschermde diersoort is, maakt de partij zich zorgen over de schade die wordt toegebracht aan lokale veehouders en dierhouders.

De partij wil van het college weten of zij op de hoogte zijn van het laatste incident en of ze bereid zijn om met de provincie in gesprek te gaan over strengere maatregelen. Ook vraagt Opsterlands Belang naar de mogelijkheden die de gemeente zelf heeft om maatregelen te nemen, zoals het toestaan van schuilstallen voor dieren of andere beschermingsmaatregelen.

Tegemoetkoming

Schapenhouders die te maken krijgen met dode schapen als gevolg van een aanval van de wolf ontvangen een schadevergoeding. Deze ligt ongeveer tussen de 50 en 300 euro per dood schaap.