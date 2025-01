Ruim 15.000 euro schade tijdens jaarwisseling Achtkarspelen

Auke Iedema di 7 januari 2025, 20:20 regionaal di 7 januari 2025, 20:20

HARKEMA - De gemeente Achtkarspelen heeft tijdens de afgelopen jaarwisseling voor 15.060 euro aan schade opgelopen. De grootste schadepost betrof een wegvak bij Café Stynsga in Augustinusga, waar voor 5000 euro schade aan klinkers ontstond.

Ook werden in zowel Surhuisterveen als Harkema blikvangers opgeblazen, met elk 1.900 euro schade.

Per dorp was de schade als volgend:

Augustinusga: 5.550 euro, voornamelijk door de beschadigde klinkers

Surhuisterveen: 3.610 euro, met als grootste post de opgeblazen blikvanger

Harkema: 2.700 euro, ook hier was een opgeblazen blikvanger de grootste schadepost

Boelenslaan: 1.150 euro, vooral door vernielde prullenbakken

Buitenpost: 1.200 euro, waaronder schade aan prullenbakken

Drogeham: 600 euro, met name schade aan klinkers

Kootstertille: 400 euro door schade aan wegdek

In Twijzel en Twijzelerheide bleef de schade beperkt tot 50 euro. Dit kwam door een brandbult op de weg of groenstrook. Deze dorpen hadden in het verleden een 'trackrecord' van vernielingen door vuuurwerk en vreugdevuren in het verleden.

Geen geweld of intimidatie

Burgemeester Oebele Brouwer zegt - ondanks alle vernielingen - niet ontevreden over het verloop van de jaarwisseling: "Er waren geen grote incidenten en in tegenstelling tot veel andere gemeenten geen geweld of intimidatie richting hulpverleners. Toch blijft het teleurstellend dat de gemeenschap ieder jaar weer opdraait voor deze bedragen. Als we een veroorzaker kunnen koppelen aan een incident, zullen we de schade verhalen op de dader."

Zwaar vuurwerk

Opvallend is dat ongeveer de helft van de totale schade het wegdek betreft en de andere helft het vernielen van objecten met zwaar vuurwerk. De gemeente gaat in overleg met de 'plaatselijke belangen' om te bespreken hoe vooral de schade door vreugdevuren op het wegdek in de toekomst voorkomen kan worden.