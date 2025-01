Scooter botst tegen rijdende auto op Markt: één gewonde

lokaal nieuws za 4 januari 2025, 17:56

BURGUM - Bij een aanrijding op het parkeerterrein op de Markt in Burgum is zaterdagmiddag een opzittende van een scooter gewond geraakt. Het ongeval vond plaats toen de scooter tegen de zijkant van een auto botste.

De bestuurder van de scooter had de automobilist, die in westelijke richting reed, over het hoofd gezien. De scooter reed vanaf de Plus over het voetpad richting de Jumbo op dat moment.

Mogelijk zaten er twee personen op de scooter ten tijde van het ongeval.

Eén persoon is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar het ongeval.

