Inzameling kerstbomen op Maartensplein in Kollum succesvol

regionaal za 4 januari 2025, 13:19

KOLLUM - Zaterdagochtend konden oude kerstbomen worden ingeleverd op het Maartensplein in Kollum. Tussen 10.00 en 12.00 uur stonden vrijwilligers van Plaatselijk Belang Kollum klaar om de bomen in ontvangst te nemen. Voor elke ingeleverde kerstboom ontving men een waardebon met een lotnummer ter waarde van € 0,50. Daarnaast werd gratis warme chocolademelk uitgedeeld.

De jeugd uit Kollum was goed vertegenwoordigd, in de hoop meer loten te bemachtigen en zo kans te maken op een prijs.

Binnen een uur waren er al meer dan 100 kerstbomen ingeleverd, en in totaal werden er 140 bomen verzameld. Plaatselijk Belang Kollum sprak van een succesvolle actie.

Waardebonnen en prijzen

De waardebonnen kunnen tot 1 februari 2025 worden ingeleverd bij:

Top1Toys in Kollum

Intertoys in Dokkum

Boekhandel Van der Velde in Dokkum

Let op: aan elke waardebon is een lotnummer gekoppeld. Bewaar dit goed, want per deelnemend dorp of wijk wordt een prijs van € 25,- verloot.

De uitslag wordt op 15 februari 2025 bekendgemaakt via de gemeentepagina in de krant en op Facebook. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 29 januari 2025 om 16.00 uur in de kantine van het gemeentehuis in Dokkum.

