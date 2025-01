Auto eindigt in de sloot langs Rykswei (N355)

regionaal do 2 januari 2025, 21:46

KOOTSTERTILLE - Een automobilist eindigde donderdagavond in de sloot langs de Rykswei (N355) bij Kootstertille. De hulpdiensten werden om 21.11 uur opgeroepen voor het ongeval.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

Zowel de politie, de brandweer en een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. De bestuurder kwam vanaf Noardburgum toen het voertuig in de slip raakte.

Een jongen die in de auto zat, liep alleen een snee in zijn hand op. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De Rykswei was lange tijd afgesloten vanwege de bergingswerkzaamheden. Het verkeer kon via de parallelweg langs het ongeval.

