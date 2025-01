Burgemeester Haga bezoekt 100-jarige Joukje van der Veen

regionaal do 2 januari 2025, 17:51

DE WESTEREEN - Joukje van der Veen vierde woensdag haar 100e verjaardag met haar familie in de feestzaal van Brugchelencamp in De Westereen. Ze werd zelfs door het personeel toegezongen.

Burgemeester Anja Haga van de gemeente Dantumadiel bracht mevrouw van der Veen donderdag een bezoek. Ze bracht namens het gemeentebestuur de felicitaties over. Dit gebeurde samen een mooi blos bloemen.

Van der Veen is een dochter van Pieter en Ynskje van der Veen van Ikkerwâld. Ze woonde eerst aan de Kleinelaan en later in Gytsjerk na haar huwelijk ook nog in Dokkum. Ze woont nu ruim een jaar in Brugchelencamp.

Samen met haar man kreeg Joukje van der Veen twee zonen en zes kleinkinderen.