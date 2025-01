Stroomstoring treft Noardeast-Fryslân

regionaal do 2 januari 2025, 08:00

MITSELWIER - In verschillende dorpen in de gemeente Noardeast-Fryslân was donderdagmorgen geen stroom. De storing zou begonnen zijn even na 7.30 uur begonnen zijn.

Volgens netbeheerder Liander ging het om een kleine 900 aansluitingen. Rond 9.30 uur was de storing weer verholpen.

Het ging om aansluitingen in Eanjum, Easternijtsjerk, Eastrum, Jouswier, Ljussens, Mitselwier, Moarre, Moddergat, Nes (Noardeast-Fryslân) en Peazens in de postcodes 9123, 9124, 9125, 9131, 9133, 9134, 9135, 9136, 9137, 9142, 9143.