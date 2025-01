Inzet Mobiele Eenheid in centrum van Marrum

regionaal wo 1 januari 2025, 02:23

MARRUM - De politie heeft tijdens de jaarwisseling de Mobiele Eenheid ingezet in Marrum. De inzet was gericht op het herstellen van de orde en het creëren van een veilige werkomgeving voor hulpverleningsdiensten.

De eerste inzet van de Mobiele Eenheid was aan de S. Brandsmalaan in Sint Annaparochie. Dat was omstreeks 1.15 uur. Even later werd de ME ingezet aan de Langebuorren in Marrum.

"Op beide locaties werden agenten onder meer met stenen bekogeld en was er sprake van brand." zo laat de politie weten. Dankzij de ME-inzet kon de brandweer veilig de brand bij de voormalige Chinees blussen.

De politie laat verder weten dat er in Marrum in elk geval vier mensen zijn aangehouden.