Scooterrijder botst tegen paaltje van wegversmalling

regionaal di 31 december 2024, 21:28

BUITENPOST - Op de Jeltingalaan in Buitenpost is dinsdag een scooterrijder tegen een paaltje van een wegversmalling gebotst. Ook de spiegel van een auto werd geraakt.

De politie en een ambulance werden om 20.50 uur opgeroepen. De scooterrijder raakte gewond en is opgevangen in de ambulance. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De scooterrijder droeg geen helm en testte positief op een blaastest.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden. De politie heeft het ongeval verder afgehandeld.

