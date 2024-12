Jos gaat los: Gerommel in de onderbuik

Jos van Noord zo 29 december 2024, 12.00 column zo 29 december 2024, 12.00

Hoe maak je hier vrienden? Anonieme vijandigheid krijg je zomaar. Een mening is genoeg. Emmers vol drek staan kennelijk klaar voor iedereen die Friezen eens niet naar de mond praat. Moeten wij het over alles eens zijn? Saai nieuwjaar!

Afgelopen weken gaf ik op dit podium mijn opinie over enkele spraakmakende zaken. Lezers reageerden massaal, veelal anoniem. Dat ik menigmaal dacht: hoe kunnen sommigen zichzelf zo omlaag halen?

Het complete mestoverschot van afgelopen jaar!

Vakmatig weet je: mensen die het met je eens zijn, die laten zich doorgaans niet horen. Dus valt te voorzien wat er boven komt drijven, bij gebrek aan gewicht.

Zelf heb ik niets te verbergen en, let op: het is maar een mening. Die wordt lezers niet opgedrongen, maar is desgewenst en geheel gratis te lezen, vrijblijvend en zonder enige verplichting.

Een columnist is geen omzichtige diplomaat, geen berekende kruidenier: hier een onsje meer, daar een onsje minder.

Ik zoek geen eigen voordeel, hoef ook geen gelijk te hebben. Dit rubriekje is niet de Heilige Schrift, waar niets tegen in te brengen valt. Lezers die het beter weten of menen dat ik er naast zit: elk tegenbetoog is welkom.

Onderbouwd commentaar, daar doen we ons voordeel mee. Hoe graag zal ik mijn mening inruilen voor een betere, zodra ik die uit lezerskring verneem! Vooringenomen lezers weten zich geen raad met ongemakkelijke feiten.

Kleurlingen, nieuwkomers, regenbogers, moslims, jakkes! Dat ook de Paus zich deze Kerst fel uitsprak tegen de voortdurende massaslachting in het vernietigingskamp Gaza, dat komt enkel doordat de kerkvorst ook zo'n gore antisemiet is.

Onverwachte realiteiten, soms moeilijk te verdragen, allicht speelt geweten mee. Geweten betekent dat je ervan hebt geweten. Het geweten kon hebben, misschien liever de andere kant op keek...

Enerzijds en anderzijds, kolen en geiten, mitsen en maren, hoe weet je hier wat de ander werkelijk denkt?

Op deze plek zeg ik ronduit hoe ik de dingen zie, klip en klaar. Geen doekjes. Niet selectief. Onomwonden, dat is de insteek. Naar tegenargumenten kijk ik uit. Respondenten, die enkel onder schuilnaam melden 'Die vent kan niks', daar kan ik inderdaad niks mee. Gerommel in de Friese onderbuik. Overtuig mij liever met doordacht weerwerk!

Ken uw geschiedenis, roept zo'n anonieme kenner mij toe: Jezus was geen Palestijn! Terwijl Jezus toch heus werd geboren in Galilea, een joods deel van Fallastin, zoals het gebied al onder de Romeinen te boek stond: Palestina. Met de beste wil, kan ik er geen eskimo maken.

In verwarring weten lezers ook te melden dat de columnist akelig links is, of ultra-rechts (terwijl hij recht-door-zee koerst), dat hij nimmer in het bekritiseerde dorp is geweest (hij komt er wel drie keer per week), dat hij inzake het Midden-Oosten niet weet waar hij over praat (terwijl hij er als correspondent jarenlang woonde), dat hij overal met ruzie is ontslagen (de schrijver werkte onafgebroken meer dan veertig jaar in vaste dienst bij onze grootste krant), dat hij antisemiet is (terwijl scribent tegen niemand iets heeft, ook niet tegen Palestijnen) en dat hij een beschamende nietsnut is, terwijl iedereen zelf kan zien dat zijn rubriekje al weken in de lijst 'meest gelezen' staat...

Wat moet ik met stiekeme boerenlulligheid? Zijn Friezen enkel rechtvaardig, 'grutsk' en onverschrokken zolang zij zich kunnen verschuilen? Voor de dag ermee, in het nieuwe jaar: ieder onder eigen naam.

Jos van Noord